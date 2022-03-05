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    • Ekonomi
    • 05.03.2022 07:37
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    • 05.03.2022 07:37
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek. Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

    AA
    Bakanlık 1805 sözleşmeli personel alacak!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

    Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

    TERCİH EDİLECEK POZİSYON SAYILARI&NBSP;KPSS 2022/4 TERCİH KILAVUZU OLARAK YAYINLANACAK
    Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlanacak.

    Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

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    Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1805 sözleşmeli personel alınacak
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