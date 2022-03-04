Memur ve emeklilere Temmuz zammı belli olmaya başladı: Memura-emekliye enflasyon farkı

- Ekonomi
- 04.03.2022 Gazete
Temmuz zammı da böylece yüzde 15.95'e ulaştı. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 4 ayın da TÜFE'leri dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emeklileri, Temmuz'da yeni maaşlarını alacak.
EN AZ 3.433 TL
Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 4 bin 289 liraya yükselmişti. Şu an oluşan yüzde 15.95 artış oranıyla bu aylık 4 bin 974 liraya ulaşacak.
Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da Ocak ayında 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya çıkmıştı. Bu maaş da şu an oluşan yüzde 15.95 artış ile 7 bin 454 lirayı bulacak. Yüzde 16.45 artış ile ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 948 liradan 3 bin 433 liraya yükselirken, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların taban aylığı da 3 bin 292 liradan 3 bin 834 liraya çıkacak.
4 VERİ DAHA VAR
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. 2 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 16.45 olurken, buna 4 enflasyon verisi daha eklenecek, böylece Temmuz zammı ortaya çıkacak.