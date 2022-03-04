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    Memur ve emeklilere Temmuz zammı belli olmaya başladı: Memura-emekliye enflasyon farkı

    Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için ipucu geldi. 2 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7’ye ilaveten % 8.95 fark çıktı...

    Çığıl Ön Yener
    Memura-emekliye enflasyon farkı

    Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını Ocak ayında aldı.

    Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı. Ardından 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

    NASIL BELİRLENİYOR?
    Açıklanan enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklilerinin önümüzdeki Temmuz ayında çifte zam alacağını ortaya koydu.

        Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısı için belirlenen yüzde 7.5'lik artış aşıldığı için memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı almaya hak kazandı.

        Temmuz zamları toplu sözleşmede yüzde 7 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, bu yılın ilk 2 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 8.95 fark oluştu.

        Temmuz zammı da böylece yüzde 15.95'e ulaştı. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 4 ayın da TÜFE'leri dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emeklileri, Temmuz'da yeni maaşlarını alacak.

            EN AZ 3.433 TL
            Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 4 bin 289 liraya yükselmişti. Şu an oluşan yüzde 15.95 artış oranıyla bu aylık 4 bin 974 liraya ulaşacak.

            Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da Ocak ayında 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya çıkmıştı. Bu maaş da şu an oluşan yüzde 15.95 artış ile 7 bin 454 lirayı bulacak. Yüzde 16.45 artış ile ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 948 liradan 3 bin 433 liraya yükselirken, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların taban aylığı da 3 bin 292 liradan 3 bin 834 liraya çıkacak.

            4 VERİ DAHA VAR
            Milyonlarca             SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. 2 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 16.45 olurken, buna 4 enflasyon verisi daha eklenecek, böylece Temmuz zammı ortaya çıkacak.
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                Haberler Ekonomi Memur ve emeklilere Temmuz zammı belli olmaya başladı: Memura-emekliye enflasyon farkı
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