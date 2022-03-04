Memur ve emeklilere Temmuz zammı belli olmaya başladı: Memura-emekliye enflasyon farkı

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da Ocak ayında 4 bin 881 liradan 6 bin 429 liraya çıkmıştı. Bu maaş da şu an oluşan yüzde 15.95 artış ile 7 bin 454 lirayı bulacak. Yüzde 16.45 artış ile ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 948 liradan 3 bin 433 liraya yükselirken, 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların taban aylığı da 3 bin 292 liradan 3 bin 834 liraya çıkacak.