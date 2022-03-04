İşten çıkarılan işçilere tazminat fırsatı: İşe dönemeyene 8 maaş tazminat

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları... Peki bu hak nasıl kullanılıyor? İşe dönemeyenlere hangi imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları: