İşten çıkarılan işçilere tazminat fırsatı: İşe dönemeyene 8 maaş tazminat

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları... Peki bu hak nasıl kullanılıyor? İşe dönemeyenlere hangi imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
■ Kimler yararlanıyor?
İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor.
İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor.