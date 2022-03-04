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    İşten çıkarılan işçilere tazminat fırsatı: İşe dönemeyene 8 maaş tazminat

    Türkiye'de çalışan milyonlarca işçinin merak ettiği konulardan biri de tazminat meselesi hakkında. İşten çıkartılan çalışanların işyerine geri dönüş imkanı bulunuyor. Geri dönemeyenlere ise 8 maaş tutarında tazminatın yolu açılıyor...

    İşe dönemeyene 8 maaş tazminat

    Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları... Peki bu hak nasıl kullanılıyor? İşe dönemeyenlere hangi imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

    Kimler yararlanıyor?
    İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor.

    İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor.

        Arabulucuya başvuru için süre sınırı var mı?
        İşe iade için arabulucuya başvuruların 30 gün içinde yapılması gerekiyor. 30 günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlıyor.

        Dava kazanılırsa?
        İşe iade davasını kazanan işçiye, işverence boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti her durumda ödeniyor.

        Davayı kazanan işçinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurması, işverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekiyor. İşverenin inkar etme riskine karşı işe başlama talebinin noter aracılığıyla yapılmasında yarar bulunuyor.

            İşe başlatılmazsa?
            İşveren, işe başlama talebinde bulunan işçiyi 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödüyor.

            Tazminatın miktarına hakim veya arabulucu karar veriyor. İşçiyi işe başlatmayan işveren, işe başlatmama tazminatının yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatı da ödüyor.
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            Haberler Ekonomi İşten çıkarılan işçilere tazminat fırsatı: İşe dönemeyene 8 maaş tazminat
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