Şehit yakını ve gazilere destek (Ekonomi haberleri)

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan çatı vakıf olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şartlı bağışlar kapsamında hak sahiplerine ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 3 bin 189 kişiye 104 milyon 145 bin lira destek sağlandı. Destek programları kapsamında halen toplam 3 bin 189 kişiye aylık bin 500'er lira ödeme gerçekleştiriliyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira ikramiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek olarak 1 aylık tutarında ödeme yapıyor. Vakıf, bu ay tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira tutarında ödeme gerçekleştirdi. Fatma GÖKSU

190 ÜLKE İSTANBUL'DA

İstanbul, bu yılın ilk ayında 791 bin 578 yabancı turisti ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 136 arttı. Kente yılın ilk ayında 788 bin 726 kişi hava yoluyla geldi, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 2 bin 852 oldu. İstanbul'a gelen yabancılar arasında Ruslar 86 bin 977 kişiyle ilk sırada yer alırken; 67 bin 955 ile İran, 59 bin 731 ile Almanya, 27 bin 36 ile Fransa, 26 bin 72 ile İngiltere, 23 bin 978 ile Hollanda takip etti. Ocak'ta 190 ülkeden turist gelirken; Vatikan, Sao Tome, Principe, Makao ve Bhutan'dan 1'er kişi şehri ziyaret etti.

SÖZ KADINLARIN

Üreten Kadınlar Projesi'yle binlerce kadın girişimciye ilham ve destek veren Halkbank, projenin birinci yılını Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan reklam filmiyle kutluyor. Başarılı kadın girişimcilerin öykülerine yer verilen söz konusu yapımda, sürpriz olarak reklam filminin yönetmeni olan Burcu Matur ve yapım ekibinden kadınlar kamera önüne çıkıyor. Filmde kadınlara teşekkür plaketi de sunuluyor.

'CİRO REKORLARI KIRILDI'

Akiş GYO, 2021 yılında 237.9 milyon lira net kâr elde etti. Akiş GYO Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "2021'in ilk yarısı Covid-19 kaynaklı kısıtlamalar neticesinde görece zayıf bir performans ile geçerken, bu kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte yılın ikinci yarısı AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve yılı güçlü net kâr rakamıyla kapadığımız bir dönem oldu" dedi.

DRONE ARABA GELİYOR

İsveçli elektrikli otomobil üreticisi Polestar, Polestar O2 adlı yeni üstü açılır roadster konseptini duyurdu. Volvo ve Çinli Geely'nin ortak girişimi olan Polestar'ın tamamen elektrikli olan bu konsept otomobilinin en dikkat çekici özelliği, arka koltukların gerisine konumlandırılmış drone. Sürücüler bu drone sayesinde sürüş esnasında kendilerini çekebilecek. Ayrıca kaydedilen bu görüntüler aracın ekranında düzenlenip paylaşılabilecek.

OTOMOTİVİN YILDIZLARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında Şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı. Söz konusu ayda 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satıldı.

TURKCELL, DİJİTAL İHRACATA ODAKLANDI

Dijital servislere ve bu servislerin ihracatına odaklanan Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor. Bu çerçevede şirket, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, grubun küresel alandaki gücü, dijital ihracat çalışmaları ve 5G konusundaki son gelişmeleri paylaştı. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını artırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz" dedi.

TÜRKiYE 5G'DE ÖNCÜ OLACAK

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme ve geleceği 5G ve ötesi teknolojilerle şekillendirme sorumluluğuyla iştiraklerle var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Önal, şöyle devam etti: "Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nde yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. Sağlıktan enerjiye, eğitimden otomotive bütün sektörlerde dijital dönüşüm noktasında önemli çözümler üretmeye çalışıyoruz."

İŞBİRLİĞİ İMZASI

Türk Telekom ile bilişim çözüm-sistemleri üreticisi ZTE ve yerli teknoloji şirketi Netaş arasında İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı. Üç şirket telekomünikasyon alanında yeni nesil teknoloji ve uygulamaların Türkiye'de hayata geçirilmesi için çalışacak.

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞÇİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli affını istedi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı.