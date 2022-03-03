Son dakika: Türk Hava Yolları ile Air Serbia'dan genişletilmiş kod paylaşımı anlaşması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki hava yolu şirketi arasındaki anlaşma, uçuş ağlarındaki ilave destinasyonlarla genişletilerek, ticari iş birliklerini artırıyor.

Kod paylaşımı anlaşmasına imzalar, her iki havayolu şirketinin üst yöneticileri (CEO) olan Bilal Ekşi ve Jiri Marek tarafından THY'nin İstanbul'daki Genel Yönetim Merkezi'nde atıldı.

Anlaşma ile Belgrad-İstanbul rotalarında ortak uçuş yapan taşıyıcılardan Air Serbia'nın "JU" pazarlama kodunun AnadoluJet'in Ankara ve Belgrad arasındaki uçuşlarına, THY'nin "TK" pazarlama kodunun ise Air Serbia'nın Niş-İstanbul ve Kraljevo-İstanbul seferlerine eklenmesi sonucunda ortak uçuşlar genişletilecek. Böylece bu hatlardaki yolcuların THY'nin kapsamlı uçuş ağına erişimleri sağlandı.

Her iki havayolunun kod paylaşımı yaptığı uçuşlar, Belgrad'dan Banja Luka, Tivat, Ankara, İstanbul'dan da Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Dalaman, Gaziantep, Kayseri, Konya, Trabzon, Gazipaşa, Bodrum, Odessa, Kiev, Amman, Kahire, Tel Aviv, Niş ile Kraljevo olarak sıralandı.

Tarafların tarifelerinin birbirini tamamlayıcı yapısı ve karşılıklı işleyen anlaşma ile her iki şirket yolcularının sorunsuz bağlantı olanaklarından yararlanmaları sağlanıyor.

Ortak uçuşlar, Türkiye'nin en büyük şehri ve bölgenin önemli bir uçuş merkezi İstanbul'dan Belgrad ve ötesine giden yolcuların yanı sıra Sırbistan başkenti Belgrad'dan İstanbul ve ötesine seyahat eden yolcular için hızlı ve uygun bağlantılar sunuyor.

"ÜLKELERİMİZİN İKİLİ İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, kapsamı genişleyen kod paylaşımı anlaşması ile Air Serbia ile olan mevcut iş birliğini geliştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Sırbistan, Türkiye ve Balkanlar'daki birçok destinasyonda yeni ortak uçuşların devreye girmesiyle yolcuların daha alternatifli bir ulaşım imkanından yararlanmaya başladıklarını kaydeden Ekşi, "Önümüzdeki dönemde karşılıklı hatların artırılması suretiyle yolcularımıza daha fazla uçuş alternatifi sunmayı umuyoruz. Anlaşmanın genişlemesine sağladıkları katkıdan ötürü Sayın Marek ve ekibine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Bu gelişme hiç şüphesiz, ülkelerimizin ikili ilişkilerinde de önemli bir katma değer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Air Serbia Üst Yöneticisi Marek ise THY ile ticari iş birliğinin gelişiminin 2020 yılı ortalarında hava trafiğini tamamen değiştiren yeni tip koronavirüs salgınından sadece birkaç ay sonra başladığını belirtti.

Süreci uzaktan koordine etmek zorunda kalmalarına rağmen uçuş noktaları arasında son derece başarılı bir iş birliğine devamında yeni noktaları da ilave ederek imza atmayı başardıklarına dikkati çeken Marek, "İki hava yolu arasındaki kod paylaşımı iş birliğinin gelişmesine bugün burada bizzat imza atıyor olmaktan onur duyuyorum. İki CEO olarak bir arada oluşumuz, gelecek aylar ve yıllar için, umuyorum ki pandeminin zayıflaması ve hava trafiğinin küresel olarak toparlanması ile daha da muntazam bir iş birliğinin şekillenmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.