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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 09:19
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    • 03.03.2022 09:25
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    Rusya ekonomik kıskaçta! Fitch Ratings, Standard & Poor’s ve Moody's'ten üst üste kredi darbeleri

    Putin liderliğindeki Rusya, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası yaptırımlarla köşeye sıkıştırıldı. Rusya lideri Putin'e yaptırım darbesi sonrası bir kötü haber daha geldi. Fitch Ratings, Standard & Poor’s ve Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü.

    Putin’e üst üste kredi darbeleri

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

    Ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB-"den "BB+"ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye çekildiği aktarıldı.

    Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı kaydedildi.

    Yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, jeopolitik çatışmanın evrimi ile mevcut kısıtlamaların nihai ekonomik ve finansal yansımalarının yanı sıra ek yaptırımlara ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu belirtildi.

    UKRAYNA'NIN KREDİ NOTU DA DÜŞÜRÜLDÜ
    Öte yandan S&P, Ukrayna'nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "B"den "B-"ye düşürüldüğünü açıkladı.

    Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının Ukrayna'nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu kaydedildi.

    Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu "B"den "CCC"ye düşürdüğünü duyurdu.

        MOODY'S RUSYA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü.

        Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

        Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

        Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

        Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

        Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.



        FİTCH, RUSYA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürdü.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildiği aktarıldı.

        Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığı belirtilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri kısıtlayan yaptırımların Rusya'nın kredi temelleri üzerinde önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Rusya'nın mali dengesinin azalan ekonomik faaliyet ve Ukrayna savaşının doğrudan bütçeye maliyeti nedeniyle zarar göreceği ifade edildi.

            Rus bankalarına yönelik yaptırımların daha da artırılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Açıklanan yaptırımlar ve rublenin sert değer kaybı makro oynaklığı artıracak ve banka mevduat çıkışları ile dolarizasyonu tetikleyerek geniş tabanlı bir iç güven kaybı riskini önemli ölçüde artıracaktır." değerlendirmesine yer verildi.

            Açıklamada, yurt içi güvene yönelik şokun ve politika sıkılaşmasının kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde keskin bir olumsuz etkiye sahip olacağı aktarıldı.

            Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor's (S&P) da 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.

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            Haberler Ekonomi Rusya ekonomik kıskaçta! Fitch Ratings, Standard & Poor’s ve Moody's'ten üst üste kredi darbeleri
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