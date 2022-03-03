ABD’nin ham petrol stokları azaldı

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 61 bin varil azalarak 5 milyon 767 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 110 bin varil artarak 3 milyon 796 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Şubat haftasında 18 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.