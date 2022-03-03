Sahibinden 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? İnternetten ikinci el otomobil alırken dikkat

Yaklaşık 3 yıldır süren pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv yer aldı. Sıfır otomobillerde artan fiyatlar araç sahibi olmak isteyenleri 2. ele yöneltti. Talep fazla olunca 2. el fiyatları da hızla yükselişe geçti. Uzmanlar da internetten 2. el araç alırken, dolandırılmalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Son zamanlarda internet üzerinden yapılan araç satışlarında dolandırıcılık vakaları da arttı. 2. el araç almak isteyenler dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Uzmanlar düşük fiyat vaadiyle internet üzerinden araç satan dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.
20 yıldır otomotiv sektöründe çalışan uzmanlar, piyasada artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, araç sahibi olmak isteyenleri uyardı. Uzman isimler internet üzerinde piyasanın altında satışa çıkarılan araçlara dikkat çekerek, "Araç sahibi olmak isteyenler ilk etapta uygun fiyata aldanabiliyor. Örneğin satışa çıkarılan araç internet üzerinde aracın maliyetinden 30-40 bin lira altında gösteriliyor. Araç sahibi olmak isteyenlerin mağdur olmamak için muhakkak iyi araştırmaları gerekiyor. Dikkat etmeleri lazım.