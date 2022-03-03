Sahibinden 2. el araç fiyatları ne zaman düşecek? İnternetten ikinci el otomobil alırken dikkat





2. el otomobil fiyatlarının haftalık nasıl değiştiği ve neden arttığı konusuna da değinen uzmanlar, "Pandemi başladıktan sonra sistem de kendi kendini revize etmeye başladı. İnsanlar işlerine toplu taşıma ile gitmeyi tercih ederken, salgın döneminde özel otomobiller daha çok tercih edilmeye başlandı. Arz da var talepte. Ama sıfır olarak üretim azaldığından dolayı ve yeni arabalar gelmemeye başlayınca 2. el otomobil fiyatları arttı. Haftalık fiyatların artmasını da borsa gibi düşünün.