İstanbul zam şampiyonu yüzde 106 ile karnabahar oldu





ESNAFA GÜVENCE

AK Parti, yeni ekonomi politikaları kapsamında vatandaş ile iş dünyasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak. Bundan özellikle KOBİ'ler ile esnaf yararlanacak. Yapılacak düzenleme kapsamında 300 milyar lira civarında ticari mevduat güvence altına alınmış olacak. Zübeyde YALÇIN



ALIM GÜCÜ DESTEKLENECEK

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında düzenlenen üçüncü toplantısında bir dizi karar alındı. B u kararlardan bazıları şöyle:

● Enflasyon ile mücadele, tüm kurumlar tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilecek.

● Bakanlıklarla koordinasyon içerisinde işletmeler denetlenecek, ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyideler uygulanacak.

● Mali disiplinden taviz vermeden kamu tarafından yönetilenyönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamalar sürdürülecek.

● Başta enerji olmak üzere, tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelere yönelik yapılacak destekler artırılacak.

● Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamaları sıkı bir şekilde takip



İHRACATTA ŞUBAT SEVİNCİ

Türkıye'nin ihracatı Şubat ayında yüzde 25.4 artarak 20 milyar dolara çıktı. Tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamına ulaşılırken; enerji hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95.4 oldu. 2 aylık ihracat yüzde 21.4 artarak 37.6 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış ihracat ise 231.9 milyar dolarla, 2022 Orta Vadeli Program hedefi olan 230.9 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Yeni desteklerin yansımalarını ihracat rakamlarımızda da göreceğiz" diye konuştu.



5G'DE İŞBİRLİĞİ

Türk Telekom ve Huawei, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, 5G çalışmalarını içeren TurkTech 2.0 İyi Niyet Sözleşmesi'ni imzaladı. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Huawei Global Teknik Hizmetler Başkanı Tang Qibing'in de katıldığı törende konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "5G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi, denemeleri yaparak şebekelerimizde uygulamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li de "Bilişim ekosistemi için daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



BİM ENERJİDE GÜNEŞİ SEÇTİ

Karbon salımının azalmasına destek vermek üzere depolarına güneş enerjisi sistemi (GES) kuran BİM, Konya deposunda da GES uygulamasına geçti. Konya'da kurulan sistem Batman, İstanbul Arnavutköy, Iğdır ve Denizli'den sonra kurulan beşinci GES projesi oldu. Sistem, 2.8 MW kurulu güç ile BİM GES projeleri arasındaki en yüksek güce sahip. Bu GES sayesinde deponun enerji tüketiminin yüzde 100'ü güneşten karşılanacak.



KORU SİGORTA'DAN KASKO HAMLESİ

Koru Sigorta, ilk defa kasko yaptıracak ya da daha önce yaptırmış ancak ara verdiği için yüksek primlerle karşılaşan sigortalı adaylarını kasko korumasıyla buluşturacak anlaşmaya imza attı. TÜV SÜD D-Expert ile işbirliğinin imza töreninde konuşan Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Yılmaz, "Araçların TÜV SÜD D-Expert hizmet noktalarında ekspertizden geçmesini bekliyoruz. Olumlu bir sonuçtan sonra aracını sigortalatmak isteyenlerin araçlarını, uygun primlerle Koru Sigorta güvencesine alıyoruz" dedi.



BAL GİBİ SAHTE

Tarım Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Liste, yapılan hileleri ortaya koydu:

BAL: Prolin,früktoz+glukoz, uygunsuz C4 şeker oranı, ham bal C13 değeri

ÇAY: Boya

BİTKİ ÇAYI: İlaç etken maddesi

ZEYTİNYAĞI: Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması, tohum yağları

DANA ETİ: Tek tırnaklı eti SUCUK: Kanatlı eti, baş eti, domuz eti ve deri dokusu

DANA KIYMA: Kanatlı eti, tek tırnaklı eti, taşlık ve kalp

DANA KÖFTE: Baş eti

ADANA KEBAP: Karaciğer, baş eti

LAHMACUN-PİDE HARCI: Deri dokusu, kanatlı, tek tırnaklı ve domuz eti

DÖNER: Soya, tek tırnaklı eti

DANA ETİ: Tek tırnaklı eti

ÇİKOLATA: İlaç etken maddesi

İÇLİ KÖFTE: Taşlık

PEYNİR: Nişasta, natamisin

TEREYAĞI: Bitkisel yağ, süt yağı harici yağ

YOĞURT: Natamisin

KEÇİ PEYNİRİ: İnek sütü

BAHARAT: Boya

İÇECEK: İlaç etken maddesi

ANTEP FISTIKLI TATLI: Yer fıstığı...

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