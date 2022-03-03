Benzine zam mı geldi? 4 Mart benzin fiyatları ne kadar? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Hem dünya çapındaki küresel kriz hem de güncel olarak yaşanan Rusya Ukrayna savaşı da akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.