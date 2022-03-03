Benzine zam mı geldi? 4 Mart benzin fiyatları ne kadar? EPGİS İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde 4 Mart benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi sorularına yanıt aramaya başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı ve küresel krizin etkilediği akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirimler EPGİS tarafından duyuruluyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG fiyatları kaç lira?
BENZİNE ZAM MI GELDİ?
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,53
Motorinde 1,33 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
LPG NE KADAR OLDU?
EPGİS Twitter açıklaması:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.