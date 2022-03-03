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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 08:23
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    • 03.03.2022 08:23
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    AK Parti harekete geçti! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor

    AK Parti, yeni ekonomi politikaları kapsamında vatandaş ile iş dünyasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilecek yasa teklifiyle Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek.

    Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor

    AK Parti, yeni ekonomi politikaları kapsamında vatandaş ile iş dünyasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. AK Parti önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği yasa teklifinin hazırlıklarını sürdürüyor.

    300 MİLYARA GÜVENCE
    Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak.

    Düzenleme kapsamında 300 milyar lira civarında ticari mevduat güvence altına alınmış olacak. TMSF'ye devredilen şirketlerin potansiyelinin tam olarak hayata geçirilememesinden hareketle hızla satılması sağlanacak.

        Satıştan gelen para bankada bloke edilip nemalandırılacak. TMSF şirketlerine atanan kayyımlara getirilecek güvence Adalet Bakanlığı sistemine benzeyecek.

        Sabah'ta yer alan habere göre, herhangi bir dava durumunda kurum hatası varsa kuruma, kayyumun kusuru varsa kayyuma rücu edecek.

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        Haberler Ekonomi AK Parti harekete geçti! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
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