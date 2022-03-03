AK Parti harekete geçti! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor

AK Parti, yeni ekonomi politikaları kapsamında vatandaş ile iş dünyasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. AK Parti önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği yasa teklifinin hazırlıklarını sürdürüyor.
300 MİLYARA GÜVENCE
Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak.
Düzenleme kapsamında 300 milyar lira civarında ticari mevduat güvence altına alınmış olacak. TMSF'ye devredilen şirketlerin potansiyelinin tam olarak hayata geçirilememesinden hareketle hızla satılması sağlanacak.