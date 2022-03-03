AK Parti harekete geçti! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor

300 MİLYARA GÜVENCE

Önümüzdeki günlerde esnaf ve KOBİ'leri yakından ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Bankalardaki ticari hesaplar için de mevduat güvencesi getirilecek. Bankalardaki ticari hesapların da 200 bin liraya kadar olan bölümü güvence altına alınacak.