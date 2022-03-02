Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? 3 Mart altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı ise…

Sabahın erken saatlerinden bu yana 3 Mart altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı araşıtırılır oldu. Piyasaların dördüncü işlem gününde yatırım, birikim, takı amaçlı altın almayı düşünen tüm illerden vatandaşlar son rakamların neler olduğunu merak ediyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? Düğün ve nişan sezonunun açılmasına az bir zaman kala 14 ve 22 ayar bilezik fiyatlarını da öğrenmek isteyenler için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.