3 Mart 2022 TEFE TÜFE kira artışı resmi zam oranı! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı!

Mart ayı kira artış seviyesi ne kadar oldu sorusunun cevabı yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla bu ay yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının anında sonrasında Mart ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki, TEFE TÜFE kira artış seviyesi hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış seviyesi ne vakit açıklanacak? İşte hesaplama işlemine dair merak edilen detaylar...
MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI TAHMİNİ!
TÜİK doğrultusundan yayımlanan son enflasyon raporu kapsamında Şubat ayı resmi kira artışı zam seviyesi yüzde 25.98 olarak ilan edildi.
2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: %22,58
Zam bedeli: 225,80 TL
Zamlı kira bedeli: 1. 225,80 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.