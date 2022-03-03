3 Mart 2022 TEFE TÜFE kira artışı resmi zam oranı! Mart ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı!

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: %22,58

Zam bedeli: 225,80 TL

Zamlı kira bedeli: 1. 225,80 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.