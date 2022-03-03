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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 09:58
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    • 03.03.2022 10:04
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    3 Mart 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...

    Şubat enflasyon seviyesi amacıyla geri sayım sona ererken gözler TÜİK'e çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan her ayın ilk günlerinde belirlenen ve pek çok hususta belirleyici olan enflasyon oranları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

    takvim.com.tr
    3 Mart 2022 enflasyon oranı yüzde kaç?

    Şubat ayı enflasyon seviyesi amacıyla geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda mart ayına girdiğimiz şu zamanlarda vatandaşlar Şubat ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon seviyesi ne kadar oldu? 3 Mart 2022 enflasyon seviyesi saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!

    2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI

    Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu.

    Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,01, aylık %3,87 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %24,54 artış gerçekleşti.

        OCAK AYI ENFLASYONU

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.

        Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.

        Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

        Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62 ve su temininde yüzde 8,61 yükseliş oldu.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış yaşandı.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 9,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,66, enerjide yüzde 11,92, sermaye malında yüzde 9,59 artış görüldü.

        Yıllık en düşük artış yüzde 25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 29,95 ile giyim eşyası alt sektörleri izledi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 162,84, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 138,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık en düşük artış, yüzde 2,40 ile metal cevherleri, yüzde 2,86 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,39 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Öte yandan, kömür ve linyit yüzde 32,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 24,48, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.
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