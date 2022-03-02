BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek

İNGİLTERE'NİN BUGÜNE KADAR GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA SAĞLADIĞI EN BÜYÜK FİNANSMAN PROJESİ

İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar güneş enerjisi alanında sağladığı en büyük proje finansmanı olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni yerinde görmek üzere Alok Sharma, 4 Mart Cuma günü Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret edecek.