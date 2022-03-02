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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 16:56
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    • 02.03.2022 16:57
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    BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek

    Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük GES’i olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’ni 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma ziyaret edecek.

    COP26 Başkanı Alok Sharma GES’i ziyaret edecek

    26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma, Türkiye ziyareti kapsamında Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret edecek.

    İNGİLTERE'NİN BUGÜNE KADAR GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDA SAĞLADIĞI EN BÜYÜK FİNANSMAN PROJESİ
    İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar güneş enerjisi alanında sağladığı en büyük proje finansmanı olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni yerinde görmek üzere Alok Sharma, 4 Mart Cuma günü Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret edecek.

    BAKAN KURUM VE CEMAL KALYONCU EŞLİK EDECEK
    Söz konusu ziyarette Alok Sharma'ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik edecek.
        Fed’den faiz açıklaması: Artacak
        Haberler Ekonomi BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı (COP26) Alok Sharma Kalyon Karapınar GES’i ziyaret edecek
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