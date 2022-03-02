Altında yeni dönem resmen başladı! Yeni sistemin avantajları neler? İşte detaylar...

VATANDAŞ NE YAPACAK?

*Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dâhil olan banka şubesine gidilecek. (En yakın şubeler altin.gov.tr'de yer alıyor)

*Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınacak. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilecek.

*Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilecek.

*Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılacak.