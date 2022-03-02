Altında yeni dönem resmen başladı! Yeni sistemin avantajları neler? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan projeyle vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek. Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, banka altın hesapları ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.
Bakanlık tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere "www.altin.gov.tr" internet sitesi hazırlandı. Sitede "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı anlatılırken, Bakan Nebati de sosyal medya hesabında kazanımları tek tek duyurdu. Vatandaşlar sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecek.
DARPHANE ÇEYREK ALTIN SİSTEMİ
Yeni sistemin ilk ayağı Darphane Çeyrek Altın Sistemi'yle, Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini sisteme dâhil banka ve finans bankalarında "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesap" açarak, yatırabilecek. Vatandaş, Çeyrek Hesap'a yatırdıkları altın birikimlerini, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan aynı altın türünden, fiziki altın olarak, birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman banka şubelerinden fiziken alabilecek.