Rusya Ukrayna savaşı sonrası ihracat durdu! Domates salatalıkta fiyat düştü: Hıyarın foyası ortaya çıktı

Rakamlar ortada: 2021'de 3 milyar 83 milyon dolar yaş meyve-sebze ihracatı yapılmış. Bunun 1 milyar doları Rusya'ya, 288 milyon doları Almanya'ya, 234 milyon doları Irak'a, 216.7 milyon doları Ukrayna'ya, 208.7 milyon doları Romanya'ya…

Demek ki, ihracat kapısı kapanınca tüketiciye yaradı.

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