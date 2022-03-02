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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 07:32
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    • 02.03.2022 07:33
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    Benzin fiyatları ne kadar? 2 Mart Çarşamba benzin, mazot, LPG, motorin zam mı geldi, kaç lira? 1 litre benzin kaç TL?

    Araç sahipleri Benzin fiyatları ne kadar? 2 Mart Çarşamba benzin, mazot, LPG, motorin zam mı geldi, kaç lira? 1 litre benzin kaç TL? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirim ve zam haberleri sık sık duyuruluyor ve dünya çapında yaşanan savaşlar, krizler akaryakıt fiyatlarının da değişiklik göstermesine neden oluyor. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler…Milyonlarca araç sahibinin ekonomi gündeminde en çok araştırdığı sorular arasında Benzin fiyatları ne kadar yer alıyor. Hafta ortasında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamaları yakından takip ediliyor, benzin ve mazota zam mı yoksa indirim mi yapıldığı merak konusu oluyor. Rusya Ukrayna savaşından, küresel krizden yakından etkilenen akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? 2 Mart Çarşamba benzin, mazot, LPG, motorin zam mı geldi, kaç lira? 1 litre benzin kaç TL?

    takvim.com.tr
    Benzin fiyatları ne kadar?

    Araç sahipleri Benzin fiyatları ne kadar? 2 Mart Çarşamba benzin, mazot, LPG, motorin zam mı geldi, kaç lira? 1 litre benzin kaç TL? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgular oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirim ve zam haberleri sık sık duyuruluyor ve dünya çapında yaşanan savaşlar, krizler akaryakıt fiyatlarının da değişiklik göstermesine neden oluyor. İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler…

    LPG'YE ZAM MI GELDİ?

    Dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye 61 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ YAPILDI?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) Twitter'dan açıklama yaptı. Pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 23 kuruş indirim geldi.

    Motorindeki indirimin tamımı pompaya yansıyacak olup, benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Hem dünya çapındaki küresel kriz hem de güncel olarak yaşanan Rusya Ukrayna savaşı da akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzin fiyatları ne kadar? 2 Mart Çarşamba benzin, mazot, LPG, motorin zam mı geldi, kaç lira? 1 litre benzin kaç TL?
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