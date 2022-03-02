Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2022 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2022 09:07
    ABONE OL

    FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?

    FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı kritik toplantıda faiz artırımı uzmanlar tarafından ön görülüyor. Peki, Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

    takvim.com.tr
    FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi?

    Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Kritik toplantının tarihi yaklaşırken FED'in nasıl bir para politikası izleyeceği akıllarda soru işareti olarak kaldı. Rusya - Ukrayna savaşının da gündeme gelmesiyle birlikte FED'in faizleri artırıp arttırmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Fed Başkanı Jerome Powell'dan son dakika açıklama geldi. Peki, Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz arttırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? İşte tüm merak edilenler!

    FED BAŞKANI POWELL'DAN SON DAKİKA FAİZ AÇIKLAMASI!

    Son dakika... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

    FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

    FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

    ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed'in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

        100 BAZ PUAN BEKLİYOR

        St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, 1 Temmuz'a kadar faiz oranlarını 1 puan artırmayı desteklemeye devam ettiğini belirtti.

        3 toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu dile getiren Bullard, Fed'in enflasyon konusunda yeterince hızlı harekete geçemediğini belirterek ikinci çeyrekte bilançonun küçültülmeye başlanacağını da ifade etti.

        FED KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 15-16 Mart tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşırken; oluşan risklere rağmen Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından son derece kritik. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yaptığı değerlendirmede, "Savaşın bir anda bitmesinin çok zor olduğu bir ortamda; Fed'in finansal riskleri de (konut balonu ve hane halkı borçları) gözeterek başlatabileceği bir parasal sıkılaştırma ile piyasalar yeniden baskı altında kalabilir. Buradaki tek istisna ise; Fed'in, "ne şiş yansın ne kebap" minvalinden, parasal sıkılaştırmaya düşük hızla başlaması olur ki, bu durum piyasaları hayli rahatlatır" şeklinde belirtti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’dan Rus oligarklara kötü haber
        Haberler Ekonomi FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?
            SON DAKİKA