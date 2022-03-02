FED faiz artırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? Mart ayı FED toplantısı ne zaman?

Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Kritik toplantının tarihi yaklaşırken FED'in nasıl bir para politikası izleyeceği akıllarda soru işareti olarak kaldı. Rusya - Ukrayna savaşının da gündeme gelmesiyle birlikte FED'in faizleri artırıp arttırmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Fed Başkanı Jerome Powell'dan son dakika açıklama geldi. Peki, Mart ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz arttırırsa dolar, altın yükselir mi, düşer mi? İşte tüm merak edilenler!
FED BAŞKANI POWELL'DAN SON DAKİKA FAİZ AÇIKLAMASI!
Son dakika... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR
ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed'in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.