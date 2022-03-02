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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 16:38
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    • 02.03.2022 16:51
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    Son dakika: Fed'den faiz açıklaması

    Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Amerika'dan flaş açıklama geldi. Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Fed’den faiz açıklaması: Artacak

    Son dakika... Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

    SAVAŞ ETKİSİ

    Powell Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine etkilerinde yüksek belirsizlik olduğunu belirtti.

    FED KARARI NE ZAMAN?

    FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı kritik toplantıda faiz artırımı uzmanlar tarafından ön görülüyor.

    Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından merakla beklenirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti. Küresel piyasaların yakından takip ettiği mart ayı FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihinde yapılacak.
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    Fed’den faiz açıklaması: Artacak
    Haberler Ekonomi Son dakika: Fed'den faiz açıklaması
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