Son dakika: Fed'den faiz açıklaması

FED KARARI NE ZAMAN?

FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı kritik toplantıda faiz artırımı uzmanlar tarafından ön görülüyor.

Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından merakla beklenirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti. Küresel piyasaların yakından takip ettiği mart ayı FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihinde yapılacak.