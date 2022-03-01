Türkiye'den büyümede rekor üstüne rekor! Son 10 yılın en hızlısı | G20'de lider OECD'de üçüncü





MEHMET MUŞ TİCARET BAKANI: İHRACAT LOKOMOTIF

İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye 2021'de son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4.9 puan oldu. Büyümenin yüzde 44.2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti.





BÜYÜMEYE KİM NE KADAR KATKI VERDİ?







İŞ DÜNYASI MEMNUN

MAHMUT ASMALI MÜSİAD BAŞKANI: Yüzde 11'lik büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir. Türkiye ekonomisi, son çeyrekte de pozitif ayrışmayı sürdürmüş ve hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlemiştir.

NAİL OLPAK DEIK BAŞKANI: Türkiye, 2020 yılında başlayan salgın kaynaklı ve çok boyutlu bir krize rağmen, 2009 küresel krizinden sonraki pozitif büyüme serisine aralık vermeden devam etti. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı en üst seviyeye taşımak için dünyanın dört bir yanına daha fazla dokunmaya devam edeceğiz.

ŞEKİB AVDAGİÇ İTO BAŞKANI: Gücünü ihracattan alan yüzde 11'lik büyüme, uygulamakta olduğumuz Türkiye Modeli'ni de pekiştiren bir rakam oldu. Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor.



RİFAT HİSARCIKLIOĞLU TOBB BAŞKANI: Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı.