1 Dolar kaç Ruble? 1 TL kaç Ruble? 2 Mart Salı Rus Rublesi piyasasında son durum nedir? Rus borsası çöktü mü?

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar 1 TL kaç Ruble? 1 Dolar kaç Ruble sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Ukrayna Rusya savaşı piyasaları da yakından etkiliyor ve Rusya'nın Swift sisteminden çıkartılmasının ardından 1 Mart Salı Rus Rublesi piyasasında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Rus Rublesi'nde düşüş yaşanırken Türk lirası ve Dolar ile kıyaslama yapmak isteyenler için güncel durum haberimizde yer alıyor.
1 DOLAR KAÇ RUBLE?
1 Dolar = 109.51 Rus Rublesi
1 TL KAÇ RUBLE?
1 TL= 7.86 Rus Rublesi
RUS MENKUL KIYMETLER SATIŞI YASAKLANDI MI?
Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.