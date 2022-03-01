1 Dolar kaç Ruble? 1 TL kaç Ruble? 2 Mart Salı Rus Rublesi piyasasında son durum nedir? Rus borsası çöktü mü?

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar 1 TL kaç Ruble? 1 Dolar kaç Ruble sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Ukrayna Rusya savaşı piyasaları da yakından etkiliyor ve Rusya'nın Swift sisteminden çıkartılmasının ardından 1 Mart Salı Rus Rublesi piyasasında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Rus Rublesi'nde düşüş yaşanırken Türk lirası ve Dolar ile kıyaslama yapmak isteyenler için güncel durum haberimizde yer alıyor.