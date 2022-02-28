Gezinomi halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Gezinomi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı...

GEZİNOMİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Turizm teknoloji firması Gezinomi, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylanırken, talep toplama tarihleri ise 1 ve 2 Mart 2022 olarak belirlendi.

Halka arz büyüklüğünün 140 milyon lira olması beklenen şirketin 10 milyon TL değerindeki payı hisse başına 14 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 40 olacak. Şirketin 15 milyon TL olan sermayesi ise, halka arz sonrası 25 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor.