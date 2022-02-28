Vatandaşlar ekonomi gündeminde Gezinomi halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Gezinomi borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorularının yanıtlarını sıklıkla sorguluyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Gezinomi hakkında tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
GEZİNOMİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Turizm teknoloji firması Gezinomi, İnfo Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylanırken, talep toplama tarihleri ise 1 ve 2 Mart 2022 olarak belirlendi.
Halka arz büyüklüğünün 140 milyon lira olması beklenen şirketin 10 milyon TL değerindeki payı hisse başına 14 TL sabit fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 40 olacak. Şirketin 15 milyon TL olan sermayesi ise, halka arz sonrası 25 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor.
Gezinomi, 275 bin kayıtlı kullanıcı ve yıllık 3,3 milyon ziyaretçisiyle misafirlerine, dünyanın farklı yerlerindeki 120'den fazla lokasyonda 100 binden fazla konaklama opsiyonu sunuyor.
Misafirlerini, farklı seyahat ihtiyaçlarına kolay, hızlı ve en uygun fiyatlarla ulaştırmayı amaçlayan Gezinomi, kendi yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve global dağıtım sistemine entegre olarak çalışan altyapısıyla müşterilerine seyahat acenteleri ve online rezervasyon kanalıyla uçak bileti, konaklama, araç kiralama gibi tatil ve seyahate ilişkin tüm ürün ve hizmet ihtiyaçlarının satın alınabilmesi için erişim sağlayan bir rezervasyon sistemi sunuyor.