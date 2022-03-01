Kartla ödemede rekor artış! 181 milyar TL’yi aştı

EN FAZLA ARTIŞ YEMEK VE HAVA YOLLARINDA

Kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, ocakta en fazla büyüme yüzde 262 artış ve 10 milyar TL'lik ödeme tutarıyla yemek sektöründe gerçekleşti.

Yemek sektörünü, yüzde 258 artış ve 5,2 milyar TL'lik ödeme tutarıyla hava yolları, yüzde 255 artış ve 3,1 milyar TL ile konaklama, yüzde 130 artış ve 14,6 milyar TL ile akaryakıt istasyonları izledi.