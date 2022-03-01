Elektrikte ilk kademedeki mesken abonelerinin faturalarına yüzde 13,7 indirim yansıyacak

Mesken abonelerinde ikinci kademede ise kilovatsaat başı elektrik fiyatı 1 lira 89 kuruş üzerinden hesaplanacak. Bu miktar daha önce 2 lira 6 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece meskenlerin ikinci kademedeki tüketimleri için yüzde 8,2 indirim yapılmış oldu.

TİCARETHANE ABONELERİNDE KADEMELİ TARİFE İLK KEZ UYGULANACAK

Elektrik tarifelerinde yapılan yeni düzenlemeyle ilk kez ticarethane aboneleri de tüketimlerine göre kademelendirilecek.

Buna göre, toplam ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini oluşturan 6 milyon 315 bin abone ilk kademedeki fiyat avantajından yararlanabilecek.

Ticarethane aboneleri günlük 30 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimi için kilovatsaat başına 2 lira 5 kuruş ödeyecek. Daha önce bu miktar 2 lira 74 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25 indirim yapılmış olacak.