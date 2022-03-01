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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 08:41
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    • 02.03.2022 08:41
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    2022 aile yardımı kaç TL? İşte Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları! Toplamda binlerce lira alabilirsiniz!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kadınlar özel sosyal yardım uygulamaları uygulanmaya devam ediliyor. Aile Bakanlığı bayanlara hangi sosyal yardımları sağlıyor ve ne kadar ödeme yapıyor?

    takvim.com.tr
    Binlerce lira alabilirsiniz! Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları

    Türkiye'de son senelerde sosyal yardımlar olabildiğince geniş bağlamda genişlemiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yürütülen sosyal yardım uygulamaları ile çok sayıda kalemde değişik değişik miktarlarda sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahipleri sosyal yardım uygulamalarında belirti edilen şartları karşılamak şartıyla bu sosyal yardım ödemelerini aylık ya da tek seferlik olarak alabiliyorlar.

    EV EŞYASI DESTEĞİ 2022 NASIL ALINIR, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

    2022 senesinde ev eşyası desteği alabilmek isteyen kişilerin onay alınabilmesi amacıyla sağlamaları gereken esas şartlar var. Aile Bakanlığı destekleri, barınma yardımları ekonomik halleri kötü olan, barınma gereksinimlerini karşılayamayan, çok zor karşılayan, sağlıksız hayata alanlarında kalan ailelere sağlanır. Bunun dışında ev eşyası desteğinde ek bir hal bulunuyor.

    Bakanlık ev eşyası desteğini doğal afet ya da birtakım felaketler halinde da normal ailelere veriyor. Evi su basması, sel, yangın, deprem ve aynısı beklenmeyen haller karşısında kalan ailelere bakanlığın tespit ettiği güncel tutarlardan ev eşyası desteği ödemesi yapılır.

        2022 YILI AİLE BAKANLIĞI BARINMA YARDIMLARI VE KAPSAMLARI

        * Betonarme Yapım Desteği: Ailelere kendi betonarme evlerini yapmaları amacıyla tek seferde 40.000 TL'ye kadar hibe destek sağlanır.

        * Prefabrik Ev Yapım Alım Yardımı: Kendi evini almak, gerçekleştirmek isteyen ailelere 30.000 TL prefabrik ev desteği verilir.

        * Ev Tadilat, Bakım, Onarım Parası: Aile Bakanlığı evi olup kötü halde tespit edilen ailelere 20.000 TL'ye kadar tadilat desteği onayı verebilir.

        * Ev Eşyası Desteği: Evinde kullanacak eşyası olmayan, çok kötü halde olan ailelere sağlanır.

        600 TL DOĞUM YARDIMI ALABİLİRSİNİZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bayanlara doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Bu yardımı almak amacıyla rastgele bir gereksinim sahipliği de aranmıyor. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra Türkiye'de oluşturulan bütün canlı doğumlar bu yardım kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda bayanlara birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla ise 600 TL nakit ödeme yapılıyor.

        YAŞLI AYLIĞI VERİLİYOR

        65 yaş üstünde olan bayanlara Aile Bakanlığı doğrultusundan yaşlı aylığı ödemesi de yapılıyor. Bu sosyal yardımı almak amacıyla kendisi ve eşinin gelirleri öneme alınarak oluşturulan hesaplama neticesi vatandaşlar başı hane geliri 1.417 TL'den az olmalıdır. Bu koşulu taşıyan 65 yaş üstü kadınlara 1.084 TL tutarında yaşlı aylığı verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 2022 aile yardımı kaç TL? İşte Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları! Toplamda binlerce lira alabilirsiniz!
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