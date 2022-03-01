2022 aile yardımı kaç TL? İşte Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları! Toplamda binlerce lira alabilirsiniz!

Türkiye'de son senelerde sosyal yardımlar olabildiğince geniş bağlamda genişlemiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan yürütülen sosyal yardım uygulamaları ile çok sayıda kalemde değişik değişik miktarlarda sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. İhtiyaç sahipleri sosyal yardım uygulamalarında belirti edilen şartları karşılamak şartıyla bu sosyal yardım ödemelerini aylık ya da tek seferlik olarak alabiliyorlar.
EV EŞYASI DESTEĞİ 2022 NASIL ALINIR, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?
2022 senesinde ev eşyası desteği alabilmek isteyen kişilerin onay alınabilmesi amacıyla sağlamaları gereken esas şartlar var. Aile Bakanlığı destekleri, barınma yardımları ekonomik halleri kötü olan, barınma gereksinimlerini karşılayamayan, çok zor karşılayan, sağlıksız hayata alanlarında kalan ailelere sağlanır. Bunun dışında ev eşyası desteğinde ek bir hal bulunuyor.
Bakanlık ev eşyası desteğini doğal afet ya da birtakım felaketler halinde da normal ailelere veriyor. Evi su basması, sel, yangın, deprem ve aynısı beklenmeyen haller karşısında kalan ailelere bakanlığın tespit ettiği güncel tutarlardan ev eşyası desteği ödemesi yapılır.