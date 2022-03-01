2022 aile yardımı kaç TL? İşte Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları! Toplamda binlerce lira alabilirsiniz!

600 TL DOĞUM YARDIMI ALABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bayanlara doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Bu yardımı almak amacıyla rastgele bir gereksinim sahipliği de aranmıyor. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra Türkiye'de oluşturulan bütün canlı doğumlar bu yardım kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda bayanlara birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla ise 600 TL nakit ödeme yapılıyor.