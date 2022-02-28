Vatandaş gözünü yazlık evlere çevirdi: Yazlıklar yüzde 100 kazandırdı

Covid-19'un da etkisiyle yazlıklara talep arttı, fiyatlara da yansıdı. Yazlık bölgelerde son 1 yılda yaşanan fiyat artışları yüzde 100'ü aştı. hepsiemlak'ın açıkladığı verilere göre; fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe yüzde 188 ile Muğla'nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüzde 115, Bodrum ilçesinde yüzde 113 ve Dalaman ilçesinde yüzde 102 fiyat artışları gerçekleşti.

Listenin ikinci sırasındaki İzmir'in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları yüzde 150'yi bulurken; yine İzmir'in Seferihisar ilçesinde yüzde 129, Dikili ilçesinde yüzde 124, Urla ilçesinde yüzde 109 ve Çeşme ilçesinde yüzde 107 artış oldu. Üçüncü sıradaki Antalya Konyaaltı'da ise fiyatlar yüzde 139 yükseldi.