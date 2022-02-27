2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!

2022 Şubat ayı enflasyon tahmini merak edilen konulardan birisi. Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. TÜİK tarafından açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi yayınlandı.12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi. Peki, Peki, Şubat ayı enflasyon seviyesi ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon beklentisi ne oldu? İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.
MERKEZ BANKASI İLE ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34,06 oldu.