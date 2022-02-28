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    Uygulama yarın başlıyor! Fiyat etiketine indirim ayarı: Çelişkili fiyatı şikayet edin

    İndirimli fiyat etiketinde yeni dönem yarın başlıyor. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak. Tüketici Dernekleri Federasyonu Koçal da uyardı: Çelişkili fiyatı şikayet edin.

    Fiyat etiketine indirim ayarı

    Ürün etiketlerinde yarından itibaren indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak, tenzilat son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti.

    DEPOZİTO AYARI
    Yarın yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak depozito bedeli varsa bunun tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

    İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, tenzilatın uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde kullanılan en düşük fiyat esas alınacak.

        Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

        ŞİKAYET GELİYORDU
        İndirimli satışlarla ilgili bugüne kadar sürekli şikayet geldiğini anlatan Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Bazı satıcılar, fiyatları önce yükseltip, sonra yüksek oranda indirim yapılmış gibi gösteriyordu. Geriye doğru son 1 ay içinde en düşük satış fiyatının indirim oranına esas alınması, tüketicinin kısmen de olsa aldatılmasının önüne geçecektir" dedi.

        SATICI İSPATLAYACAK
        Ürünün         alış fiyatı etikette yazarsa bunun fahiş fiyatla mücadeleye de katkı sağlayacağını vurgulayan Koçal, şunları kaydetti:
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            Haberler Ekonomi Uygulama yarın başlıyor! Fiyat etiketine indirim ayarı: Çelişkili fiyatı şikayet edin
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