Uygulama yarın başlıyor! Fiyat etiketine indirim ayarı: Çelişkili fiyatı şikayet edin

ŞİKAYET GELİYORDU

İndirimli satışlarla ilgili bugüne kadar sürekli şikayet geldiğini anlatan Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Bazı satıcılar, fiyatları önce yükseltip, sonra yüksek oranda indirim yapılmış gibi gösteriyordu. Geriye doğru son 1 ay içinde en düşük satış fiyatının indirim oranına esas alınması, tüketicinin kısmen de olsa aldatılmasının önüne geçecektir" dedi.