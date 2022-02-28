Türk Hava Yolları'ndan öğrenci ve yeni mezun gençlere kariyer fırsatı

İşte THY'nin internet sitesinde yer alan, gençlere sunulan kariyer programına ilişkin detaylar:



Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası, milli gururu Türk Hava Yolları ailesinin hem değerli bir parçası olabilir, hem de kendinizi geliştirmek için sayısız imkânlardan faydalanabilirsiniz.

İş hayatına Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markalarından Türk Hava Yollarında, büyük bir aileye sahip olmanın verdiği güvenle ve dünyayı birbirine bağlayan network ağına sahip bayrak taşıyıcı firmada başlamak, sizi bir adım öne çıkarır. Yeni mezun adaylarımız Take-Off JR Programı ile insan kaynakları birimlerinden pazarlama ve satış birimlerine, operasyon birimlerinden finans ve mali birimlere, planlama birimlerinden mühendislik birimlerine kadar geniş bir yelpaze içinde uzman, memur, part-time/memur gibi pozisyonlarda görev alabilir.

Lisans öğreniminize devam ederken edindiğiniz teorik bilgileri pratiğe çevirme ve iş hayatını Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile deneyimleme fırsatını Take-Off 101 Programı ile yakalayabilirsiniz. İki dönem boyunca toplamda 12 ay part-time çalışma imkânı sunan bu program ile iş hayatını tecrübe etmenin yanı sıra kişisel ve profesyonel gelişiminize katkıda bulunacak projelere, çevrimiçi ve sınıf eğitimlerine katılabileceksiniz. Anadolu Part-Time Programı ile öğrenciliğiniz devam ederken Anadolu istasyonlarımızda sahayı deneyimleyerek havacılık tecrübesi edinme fırsatı sunulmaktadır. Part-time çalışma döneminiz boyunca edineceğiniz tecrübenin yanı sıra çevrimiçi ve sınıf eğitimleri ile kişisel ve profesyonel gelişiminize katkıda bulunacaksınız.

Genel Yetenek ve İngilizce Sınavı: Başvuru kriterlerini sağlayan adaylarımızın katıldığı sınavda yer alan genel yetenek testinde ölçümlenen sayısal, sözel ve soyut düşünme yeteneklerinin okuduğunu anlama, sıralama, temel matematiksel işlemler, sayısal-sözel-şekilsel dizilerdeki genel ilkenin bulunması gibi alt hedefleri vardır. Sınavın İngilizce bölümünde ise İngilizce bilgisi, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama boyutları değerlendirilmektedir.

Grup Mülakatları: Sınavdan başarılı olan adaylar, grup mülakatlarına girmeye hak kazanır. Mülakatlarda belirli sayıda adayın katıldığı gruplara sunulan vakalar üzerinden belirli süre içinde çalışma yapmaları beklenir. İnsan kaynakları görüşmecileri tarafından değerlendirilen grup mülakatlarını başarıyla tamamlayan adaylara kişilik envanteri uygulaması yapılır.

Envanter Uygulaması: Adaylarımızın davranışsal tercihlerine ve eğilimlerine odaklanan, e-posta yolu ile ileteceğimiz bir uygulamadır.

İnsan Kaynakları ve Birim Mülakatları: Bu aşamada insan kaynakları uzmanları ve birim yöneticilerinin katıldığı görüşmeler yapılır. Mülakatları başarı ile tamamlayan adaylara e-posta yoluyla maaş ve özlük haklarını içeren bir iş teklifi mektubu gönderilir.

Evrak Kontrol: İlgili iş teklifini kabul eden adaylara işe başlarken beraberlerinde getirmeleri gereken bir evrak listesi gönderilir ve ilgili evrakları eksiksiz bir şekilde getiren adaylar işe başlamaya hak kazanır.

İşe başlatma gerçekleştirilir ve çalışan için planlanan oryantasyon programı ile ortaklığın bazı yerleşkelerine ziyaretler düzenlenip ortaklığın üniteleri ve işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapılır.