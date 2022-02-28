Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Benzine indirim mi geldi? EPGİS’ten benzin ve motorin açıklaması geldi…

Araç sahibi olan milyonlarca kişi benzine indirim mi geldi sorusuna yanıt arar oldu. Rusya Ukrayna savaşı her şeyde olduğu gibi akaryakıt fiyatlarını da yakından etkiledi ve son durumun ne olduğunu merak edenler araştırmalarını hızlandırıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzin ve motorin açıklaması geldi ve konuya dair tüm bilgiler netleşmiş oldu. Peki benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler…