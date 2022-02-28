Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi domates, biber ve salatalık fiyatını yüzde 30 düşürdü

Tavşan, Ukrayna-Rusya pazarına gidemeyecek ürünler için bir strateji belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uçak krizinde de benzerini yaşadık. Bu ürünler için alternatif pazarlar yaratmalıyız. Tek bir pazara bağlı kalmamamız lazım. Şu an yolda olan tırlar var, onlar da dönüşe geçecek. Haftaya fiyatlardaki düşüş daha da belirgin olur. Bu ürünler elde tutulabilecek ürünler değil, bir an önce satılması lazım." dedi.

"TARLA ÜRÜNLERİ GELDİĞİNDE FİYATLAR DAHA DA DÜŞER"

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Rusya ve Ukrayna'ya yaş meyve ve sebze götürmek için yola çıkan tırların çoğunun geri döndüğünü belirterek, "Şu an bölgede sıkıntı var. Bazı tırlar henüz bölgede bekliyor. Birçok tır geri döndü." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'ya domates, sivri biber ve patlıcan başta olmak üzere birçok ürün ihraç edildiğinin altını çizen Demirtaş, "Domates, patlıcan, sivri biber ve hıyar gibi ürünlerin iç pazarda satışa sunulmasıyla bu ürünlerin fiyatlarında yaklaşık yüzde 25 düşüş oldu. Sağlık açısından bu ürünlerin tüketilmesinde bir sorun bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.