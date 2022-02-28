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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 17:55
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    • 28.02.2022 17:59
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    EPGİS 1 MART BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de mazot, motorin ve benzin ne kadar oldu?

    1 Mart güncel akaryakıt fiyatları hakkında son dakika açıklamalar geldi. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı brent petrolün 8 yılın zirvesini görmesi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. EPGİS tarafından yapılan duyuruda, motorin ve benzine indirim yapıldığı belirtilirken LPG'ye zam geldi. Peki, 1 LT benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de mazot, motorin ve benzin ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    1 LT benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir’de mazot - motorin ve benzin ne kadar oldu?

    Son dakika haberine göre benzin ve motorine indirim geldi. Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarına da yansımıştı. Milyonlarca sürücü 1 Mart Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? 1 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

    Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

    LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

        LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi EPGİS 1 MART BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! 1 LT benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de mazot, motorin ve benzin ne kadar oldu?
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