Son dakika haberine göre benzin ve motorine indirim geldi. Rusya-Ukrayna savaşı akaryakıt fiyatlarına da yansımıştı. Milyonlarca sürücü 1 Mart Benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine zam mı geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? 1 Mart Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.
Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.
LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.