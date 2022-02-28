1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? %20 indirim konutlara nasıl yansıyacak?

Elektrikte yeni tarife dönemi bugünden itibaren başlıyor. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Yüksek elektrik faturaları nedeniyle şikayet eden vatandaşların talepleri tek tek dikkate alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması beklenirken, yeni düzenlemede meskenler, ticarethaneler ve STK'lar için indirimler yapılacak. Yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart itibariyle düzenlemeyle birlikte esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirim olacak. Vatandaşlar elektrik faturasında düşüş için atılacak adımlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında indirim konutlara nasıl yansıyacak? İşte detaylar!
Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesinde çalışmalarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Elektrik tedarik şirketleri piyasadan aldıkları elektriğin en az yüzde 50, en fazla yüzde 90'ını EÜAŞ'tan almak zorunda olacak. Böylece EÜAŞ'ın piyasadan ihale yöntemi ile alacağı toptan elektrik vatandaşa indirim olarak yansıyacak.
Elektrikte yeni tarife dönemi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Bugüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla sık sık bir araya gelerek, vatandaş lehine uygulanabilecek tüm formülleri masaya yatırdı. Son olarak önceki gün de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplanarak yeni kararlar aldı.
YÜZDE 90'A KADAR
EPDK yönetiminin aldığı kararlardan biri dün Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK kararına göre, tedarik şirketleri elektriği EÜAŞ üzerinden alacak. Satın alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmı EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.
UYGUN FİYATA ELEKTRİK
Edinilen bilgilere göre, günlük düzeyde fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek. Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.