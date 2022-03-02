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    • Ekonomi
    • 03.03.2022 14:40
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    • 03.03.2022 16:19
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    1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI: Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanı sıra getirdi. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 LT benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    SON DAKİKA EPGİS BENZİN FİYATLARI: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 8. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor.

    YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 4 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

    Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,43 TL'den 17,96 TL'ye, Ankara'da 17,53 TL'den 18,06 TL'ye, İzmir'de 17,55 TL'den 18,08 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 17,56 TL'den 18,89 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 17,67 TL'den 19 TL'ye yükselecek.

    YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 3 MART: 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak.

    Ayrıca, Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR? (2 MART 2022 PETROL FİYATLARI)

        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle artan petrol fiyatlarında ralli devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün aşağı yukarı 8 dolar artmasının sonrasında bugün de yüzde 6 değer kazancıyla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek civar olan 112 dolar sınırına çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan durumun ciddi bulunduğu mesajı geldi.

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 111 dolardan prosedür görüyor.

        Dün 107,67 dolara kadar artan Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar civarında tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 109,50 dolardan prosedür gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.
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