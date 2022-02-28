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    • Ekonomi
    • 01.03.2022 10:06
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    • 01.03.2022 10:06
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    Altın fiyatları ne kadar? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor?

    Piyasaların ikinci işlem gününde tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altının gramı kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım ya da takı amaçlı almak isteyenler, herhangi bir nedenden dolayı bozdurmak isteyenler özellikle Rusya Ukrayna savaşı devam ederken piyasaların ne durumda olduğunu merak ediyor. Peki 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor? İşte son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları ne kadar?

    Vatandaşlar tarafından Altının gramı kaç TL? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Birikimlerini bu yönde yapmak isteyenler ya da nişan, düğün, yeni doğan bebek gibi durumlardan dolayı hediye amaçlı almayı düşünenler altın piyasasındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte işlem yapılan güncel rakamlar…

    1 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 850,56

    Gram altın satış: 850,67

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.384,00

    Çeyrek altın satış: 1.404,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.774,00

    Yarım altın satış: 2.806,00

    CUMHURİYET ALTINI

    Alış:5.660,00

    Satış:5.745,00

    ALTININ ONSU ($)

    Alış:1.907,70

    Satış: 1.908,12

    14 AYAR BİLEZİK

    Alış:466,99

    Satış:561,13

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış:773,11

    Satış:798,08

    Altının onsu 1.915,70 dolar

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.915,70 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,90 kayıpla 839 bin liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,8189 lira, satışta 13,8743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0297 lira, satışta 14,0859 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,36'dan gerçekleşti.

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1215, sterlin/dolar paritesi 1,3405, dolar/yen paritesi de 115,28 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 yükselişle 97,66 dolardan işlem görüyor.
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor?
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