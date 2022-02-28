Altın fiyatları ne kadar? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor?

Vatandaşlar tarafından Altının gramı kaç TL? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Birikimlerini bu yönde yapmak isteyenler ya da nişan, düğün, yeni doğan bebek gibi durumlardan dolayı hediye amaçlı almayı düşünenler altın piyasasındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte işlem yapılan güncel rakamlar…
1 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 850,56
Gram altın satış: 850,67
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.384,00
Çeyrek altın satış: 1.404,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.774,00
Yarım altın satış: 2.806,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış:5.660,00
Satış:5.745,00
ALTININ ONSU ($)
Alış:1.907,70
Satış: 1.908,12
14 AYAR BİLEZİK
Alış:466,99
Satış:561,13
22 AYAR BİLEZİK
Alış:773,11
Satış:798,08
Altının onsu 1.915,70 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.915,70 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,90 kayıpla 839 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,8189 lira, satışta 13,8743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0297 lira, satışta 14,0859 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,36'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1215, sterlin/dolar paritesi 1,3405, dolar/yen paritesi de 115,28 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,55 yükselişle 97,66 dolardan işlem görüyor.