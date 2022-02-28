TEFE TÜFE Mart ayı kira zammı ne kadar? | 2022 Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2022 kiraya göre zam hesaplama!

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla bu ay yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından Mart ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama işlemine dair merak edilen detaylar...
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Mart 2022 kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK enflasyon verilerini 3 Mart Perşembe günü açıklayacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: %22,58
Zam bedeli: 225,80 TL
Zamlı kira bedeli: 1. 225,80 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.