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    Sebze ve meyvedeki tarla-market fiyat uçurumu artarken haller arasında artan fark pes dedirtti

    Sebze ve meyvede tarla-market fiyat uçurumu sürerken, haller arasında da 3.5 kata varan farklar ortaya çıktı... 1 demet dereotunun hal fiyatı Antalya’da 2 lirayken, Mersin’de 3,30, İstanbul’da 7 liraya kadar çıktı. Markette ise 9 lirayı aştı...

    Çığıl Ön Yener
    Bu ne ’hal’

    Sebze-meyvede tarla ve market fiyatı arasındaki uçurum kapanmak bitmiyor. Bu fark tüketicileri bezdirirken, haller arasında da bazı ürünlerdeki fahiş fiyat farkları dikkat çekiyor. TAKVİM; Antalya, Mersin, İstanbul ve Ankara hallerindeki fiyatları araştırdı, 3 kata varan, hatta aşan farklar olduğu ortaya çıktı.



    FARKI ETİKETİ
    Öyle ki; Antalya halinde 1-2 liraya satılan bir demet dereotu; Ankara halinde 3, Mersin halinde 3,30 liraya kadar çıkarken, İstanbul halinde 7 liraya varan fiyatla işlem gördü. Markette ise tüketiciye küçük demetler halinde sunulan dereotu 9,30-9,80 lira seviyesinde satıldı. Deveci türü armut; Mersin halinde 3 liraya varan fiyatla işlem görürken, aynı gün İstanbul ve Ankara hallerinde fiyatı 10 lirayı buldu. Markette ise 18,61 liraya varan fiyatla tüketicilerle buluştu. Kabak da Mersin halinde 3,5-9 lira aralığında işlem görürken, Antalya halinde 3-14, Ankara halinde 9-18, İstanbul halinde 4-20 liraya satıldı. Tüketiciye ise markette 32,50 liraya varan fiyatla ulaştı.



    DOMATESTE DE GÖRÜLÜYOR
    Antalya halinde 2,5-10 lira fiyat aralığında işlem gören domates, İstanbul halinde 5-25 lira seviyesine ulaştı. Marketlerde ise 12,90-30,76 lira aralığında fiyatlarla tüketiciye sunuldu. Kapya biber de Antalya halinde en çok 13 liradan satılırken, İstanbul halinde 22 liraya kadar yükseldi. Market tezgahlarına ise 30,76 liraya varan kilogram fiyatıyla çıktı.

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    Haberler Ekonomi Sebze ve meyvedeki tarla-market fiyat uçurumu artarken haller arasında artan fark pes dedirtti
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