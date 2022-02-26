Sebze ve meyvedeki tarla-market fiyat uçurumu artarken haller arasında artan fark pes dedirtti





FARKI ETİKETİ

Öyle ki; Antalya halinde 1-2 liraya satılan bir demet dereotu; Ankara halinde 3, Mersin halinde 3,30 liraya kadar çıkarken, İstanbul halinde 7 liraya varan fiyatla işlem gördü. Markette ise tüketiciye küçük demetler halinde sunulan dereotu 9,30-9,80 lira seviyesinde satıldı. Deveci türü armut; Mersin halinde 3 liraya varan fiyatla işlem görürken, aynı gün İstanbul ve Ankara hallerinde fiyatı 10 lirayı buldu. Markette ise 18,61 liraya varan fiyatla tüketicilerle buluştu. Kabak da Mersin halinde 3,5-9 lira aralığında işlem görürken, Antalya halinde 3-14, Ankara halinde 9-18, İstanbul halinde 4-20 liraya satıldı. Tüketiciye ise markette 32,50 liraya varan fiyatla ulaştı.