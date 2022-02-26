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    835 bin esnafa vergi istisnası! Küçük esnaf bu yıl vergi beyannamesi veremeyecek

    Kazançları basit usulde tespit edilen 835 bin esnaf bu yıl beyanname vermeyecek. Peki kimleri kapsıyor? İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    835 bin esnafa vergi yok

    Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 835 bin küçük esnafın gelirleri bu yıl ilk kez vergiden istisna edildi. Küçük esnaf bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.



    KİMLER KAPSAMDA?
    Kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lirayı, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yıl için satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaf 'basit usul' kapsamında yer alıyor. Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi esnaf gelir vergisi ödemeyecek.



    BAŞKA KAZANCI VARSA?
    Söz konusu mükellefler istisna kapsamına alınan bu kazançları için yıllık beyanname vermeyecekleri gibi, kira gibi diğer gelirleri için Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda dahi istisna olan kazançlarını bu beyannameye dahil etmeyecek. Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ayrıca KDV beyannamesi de vermeyecek. Geçici vergi de ödenmeyecek.



        İZİNSİZ KULLANANA TAZMİNAT YOK
        Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çalıştığı firmaya ait data hattını şahsi işleri için kullanan işçinin tazminatsız kovulmasını haklı buldu. Gerçekleştirilen eylem nedeniyle işverenin zarara uğratıldığı belirtilen kararda, işçinin gerçekleştirdiği eylemin, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış niteliğinde olduğuna değinildi.



        BULUT BİLİŞİM PAZARI 1 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR
        Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi INBUSINESS, VodafoneBusiness işbirliğinde Future Of Technology webinar serisinin ilkini gerçekleştirdi. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan webinara katılan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bulut bilişim pazarının 2021'de 445.3 milyar dolardan 2025 sonuna kadar 800 milyar dolara, 2026'da ise 947.3 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini söyledi. Eczacıbaşı Holding Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ise internetin başlangıcından bu yana 30 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dünya nüfusunun yaş ortalaması 30. Girişimlerin aslında bugünün gençlerinin başının altından çıktığını, bu çağa doğan insanlardan kaynaklandığını görüyoruz" diye konuştu.

        2030'A KADAR DİJİTAL TÜRKİYE
        Vodafone CEO'su Engin Aksoy, pandemide şirketlerin dijital dönüşümü 6 yıl öne çektiğini belirterek, "Vodafone olarak 2030'a kadar dijital bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu dönüşümde dijital servislerin önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz" dedi.



        ELEKTRİĞE 240 KW FORMÜLÜ
        AK Parti MKYK toplantısında elektrik ve doğalgazla ilgili yapılacak yeni düzenlemeler ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık birer sunum yaptı. Yaptıkları arternatifli çalışmalar kapsamında esnafın elektrik faturalarının düşürülmesine ilişkin de bazı hazırlıklar bulunduğuna dikkat çeken Dönmez, "Alternatiflerden biri kademede sınırı 240 kilowatsaate çekmek. Bunu yapmamız halinde toplam abonelerin yüzde 70'i buradan gelecek indirimden yararlanmış olacak" dedi. Dönmez, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaş ve esnafın elektrik faturalarında yüzde 20-25'lik bir indirimin gündeme gelebileceğini, düzenlemelerden ticari statüde bulunan STK'ların da yararlanacağını, bu çerçevede maliyet hesapları yaptıklarını anlattı.
        Zübeyde YALÇIN

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        Haberler Ekonomi 835 bin esnafa vergi istisnası! Küçük esnaf bu yıl vergi beyannamesi veremeyecek
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