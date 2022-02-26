835 bin esnafa vergi istisnası! Küçük esnaf bu yıl vergi beyannamesi veremeyecek





KİMLER KAPSAMDA?

Kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lirayı, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yıl için satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaf 'basit usul' kapsamında yer alıyor. Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi esnaf gelir vergisi ödemeyecek.