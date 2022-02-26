Bu belgeleriniz vergiyi azaltır! Hangi yöntem seçilmeli? Ne tür masraflar vergiyi azaltır?

Kira geliri elde edenler için beyanname dönemi önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Yani elde ettiğiniz gelirlerinizi beyan ederek bunun vergilendirilmesini sağlayacaksınız. Aksi halde çeşitli cezalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu vergi için de birçok istisna ve kolaylıktan faydalanıyorsunuz. İnternetten de kolayca dolduracağınız beyannamede gerçek gider yöntemini seçerseniz belgeli tüm giderlerinizi vergiden düşme imkanınız olacak. Eğer kirada oturuyorsanız ve eviniz kiradaysa, eviniz için çeşitli amortisman giderleriniz olduysa, sigorta yaptırdıysanız ve bunları belgeleyebilirseniz bu yöntem tam size göre. 7 bin liralık istisna düşüldükten sonra kalan kira gelirinden götürü sistemde sadece otomatik olarak yüzde 15 gider düşülüyor. Ancak gerçek gider yönteminde sizin belgelediğiniz tüm giderler düşebiliyor.