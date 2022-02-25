Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından gözler turistlere çevrildi





DUBLEKS KAR'EV'AN

Pandemide karavanların yıldızı parlarken, birbiri ardına yeni modeller de piyasaya çıktı. Avusturyalı Marchi Mobile'in 'Elemment Palazzo Superior' adlı modeli de sunduğu ultra lüks ev konforuyla dikkat çekti. Çatısında bir terası bulunan 68 metrekarelik iki katlı karavan; ferah oturma alanı, yemek odası ve mutfak sunuyor. 600 hp 6 silindirli motora sahip karavanın satış fiyatının ise 3 milyon euro olduğu belirtildi.



TOGG İÇİN SON 12 AYA GİRİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz" dedi. Ulusal şarj altyapısını kurma konusunda Enerji Bakanlığı, EPDK ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Kacır, "Çok yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de kurulacak hızlı şarj altyapılarına ilişkin bir destek programına da çıkacağız ve hedefimiz 1 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanını, 81 ilimizin tümünü hızlı şarj altyapısıyla donatmak" diye konuştu.

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