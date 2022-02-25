Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman, hisse kodu nedir? Koleksiyon Mobilya borsada ne zaman işlem görecek?

Koleksiyon Mobilya halka arz işlemine dair detaylar merakla sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada, şirketin ilk halka arzının onayladığı belirtilmişti. Peki, Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman? Koleksiyon Mobilya borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...