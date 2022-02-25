Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman, hisse kodu nedir? Koleksiyon Mobilya borsada ne zaman işlem görecek?

Koleksiyon Mobilya halka arz işlemine dair detaylar merakla sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada, şirketin ilk halka arzının onayladığı belirtilmişti. Peki, Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman? Koleksiyon Mobilya borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler...
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Koleksiyon Mobilya halka arzı için 24 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin ilk halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre kurul, İnvestco Holdingin pay başına 24 lira, Koleksiyon Mobilya'nın pay başına 1,45 liradan, Hitit Bilgisayar'ın pay başına 11,50-12,50 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.
KOLEKSİYON MOBİLYA HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?
Borsada KLSYN hisse kodu ile işlem görecek olan Koleksiyon Mobilya'nın arz sürecinde konsorsiyum lideri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.
KOLEKSİYON MOBİLYA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
2 gün sürecek talep toplama işlemleri sonrasında ise şirket borsada işlem görmek için son çalışmaları tamamlayacak.