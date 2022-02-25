3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Binlerce kişi bekliyor! 3600 ek göstergede son durum...

Milyonlarca kişi ekonomi gündeminde 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Memur olarak görev yapan ve memur emeklilerinin maaş oranlarında büyük bir artışın yaşanması bekleniyor ve bunun için 3600 ek göstergede son durum ne olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? İşte tüm gelişmeler…
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını bildirdi.
Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen ilk komisyon toplantısına başkanlık yaptı.
3600 ek gösterge meselesini Memur-Sen ile yaptıkları toplu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını anımsatan Bilgin, böylece konunun temenni olmaktan çıktığını söyledi. Bakanlık bünyesinde bugüne kadar konuyla ilgili teknik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, konunun bakanlıklarının yanında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bazı kamu kurumlarını da ilgilendirdiğine değindi.
Kamuda çalışan herkesin 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin beklentileri olduğuna dikkati çeken Bilgin, meseleyi sosyal paydaş olan sendikaların da yer alacağı komisyonda ele alacaklarını aktardı.