Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit Bilgisayar halka arz hisse kodu nedir?

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

HİTİT BİLGİSAYAR BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hitit Bilgisayar borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.