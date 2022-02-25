Hitit Bilgisayar halka arz işlemine dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Hitit halka arz talep toplama süreci 23 Şubat'ta başladı. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Peki, Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit Bilgisayar halka arz hisse kodu nedir? İşte bilgiler
HİTİT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Hitit halka arzında, 23- 24- 25 Şubat 2022 tarihlerinde talep toplanacak. ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co.) liderliğinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin ardından, payların yüzde 27,6'sı halka arz edilecek.
HİTİT PAY FİYATI NE KADAR?
Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Hitit pay fiyatı 11,50-12,50 TL aralığında belirlendi.
Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.
HİTİT BİLGİSAYAR BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hitit Bilgisayar borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.