Doğalgaz desteği e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Doğalgaz yardımı başvuruları geçtiğimiz hafta alınmaya başlandı. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde doğalgaz yardımı için başvurunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorları üzerinden "Doğalgaz yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, doğalgaz desteği e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte bilgiler...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
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Ocak ayının ortalarında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak doğal gaz yardımının ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.
İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Doğalgaz yardımı başvuru sonuçlarının değerlendirmenin hemen ardından vatandaşlara duyurulması bekleniyor. Henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.