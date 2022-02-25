Dolar ve euro döviz kurlarındaki hareketli seyir Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte giderek artmaya başladı. Dün döviz kurları ve altın fiyatları yükselişe geçmişti. Yatırımcılar ise bugün kurların düşmesiyle birlikte piyasalardaki son durumu takip ediyor. Peki, dolar neden düşüyor? 25 Şubat 2022 dolar, euro ve sterlin ne kadar, kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla artan gerilim nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Güvenli liman arayışının dolar talebini de artırdığını ve doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki mücadeleye ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5'in direnç, 96,6 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Analistler, Ukrayna'dan gelen haberlerin piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine neden olabileceğini belirterek, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının da takip edildiğini söyledi.

Enerji ve emtia fiyatlarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını aktaran analistler, bu kapsamda bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.