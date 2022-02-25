CANLI- Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?

DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

DOLAR

Alış: 14,2503

Satış: 14,2863

EURO

Alış: 15,9976

Satış: 16,1579

Sterlin

Alış: 19,0031

Satış: 19,0984

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.

ALTININ ONSU PATLADI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda prosedür gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü prosedürlerinin yalın getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tarzı ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan prosedür görüyor.