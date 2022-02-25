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    • Ekonomi
    • 25.02.2022 12:10
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    • 25.02.2022 12:22
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    CANLI- Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

    Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının sonrasında ekonomi gündeminde en çok araştırılanlar arasında piyasalardaki son ilerlemeler yer alıyor. Savaşın başlamasının sonrasında piyasalar bu durumdan nasıl etkilendi, artış mı düşüş mü yaşanıyor? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den prosedür görüyor?

    takvim.com.tr
    Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

    Tüm illerden vatandaşlar Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından gözler döviz piyasasına çevrildi ve özellikle yatırımcılar fiyatlarda düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğunu öğrenmek istiyor. Peki Dolar kaç lira?

    DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR?

    DOLAR

    Alış: 14,2503

    Satış: 14,2863

    EURO

    Alış: 15,9976

    Satış: 16,1579

    Sterlin

    Alış: 19,0031

    Satış: 19,0984

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 düşüşle 1.869,64 puana geriledi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybetti.

    Dün, 2.016,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 değer kaybederek 1.862,94 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.852,31, en yüksek ise 1.953,15 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 7,71, sanayi endeksi yüzde 7,16, teknoloji endeksi yüzde 8,38 ve hizmetler endeksi yüzde 7,27 değer kaybetti.

    ALTININ ONSU PATLADI

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda prosedür gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü prosedürlerinin yalın getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tarzı ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan prosedür görüyor.

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    Haberler Ekonomi CANLI- Dolar kaç TL’den işlem görüyor? 25 Şubat 2022 güncel döviz kuru ne durumda? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?
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