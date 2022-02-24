BENZİNE MOTORİNE ZAM EPGİS son dakika! 25 Şubat bugün benzine zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG kaç TL?

EPGİS BENZİNE MOTORİNE ZAM son dakika! Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bu yükselişten dolar da nasibini alınca gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Bazı haber kaynaklarına göre benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sürücüler benzin, mazot, otogaz güncel litre fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 24 - 25 Şubat benzine zam var mı? Benzine 1 lira üzerinde zam mı gelecek? 24 - 25 Şubat benzin, motorini LPG ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler!

24 - 25 ŞUBAT BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Rusya-Ukrayna savaşı petrolde zirveye neden oldu. Bu gelişmelerle gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Araç sahiplerine kötü haber geldi. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceği iddiaları ortaya atıldı.

Henüz EPGİS tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası son olarak 2 Şubat'ta benzine 71 Kuruş zam yapıldığını açıklamıştı.

EPGİS'ten benzinin zammına ilişkin yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." İfadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 21.02.2022 tarihi saat 17:16'da şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 15,19 TL

Gazyağı TL/lt: 14,73 TL

Motorin TL/lt: 15,46 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 15,49 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg : 13,05 TL

Fuel Oil TL/Kg: 11,79 TL