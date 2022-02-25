Borcunu ödemekte zorlanan emeklilere borç kapatma kredisi... Kredi ve kredi kartı borcu olanlara İNG, Finansbank ve PTT'den büyük müjde!

Bankalara kredi kartı ve KMH borcu olanlara yönelik PTT'den en makul borç kapatma kredisi sunulmaya başladı. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile borcunu ödemekte zorlanan bütün emeklilere finansman desteği sağlanacak. Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında, ilaveten çoğu bankacılık prosedürü amacıyla Aktif Bank vasıtasıyla çoğu üstünlük sunuluyor. İşte en makul borç kapatma kredisi…
PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları
PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha basit bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak. Söz hususu kredi kapsamından bankalara borcu olan emeklilerin yararlanması öngörülüyor.
Borç kapatma kredisinin bütün özelliklerine sahip kredi kapsamında, borcunu diğer banka üzerinden yapılandırarak PTT - Aktif Bank bünyesine taşıyan emekliler, basit ödeme koşullarından yararlanarak kredi borcundan kredi kartı borçlarına ve KMH borçlarına kadar çoğu borç cinsini tekrardan ödemeye başlayabilecekler.