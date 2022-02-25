Borcunu ödemekte zorlanan emeklilere borç kapatma kredisi... Kredi ve kredi kartı borcu olanlara İNG, Finansbank ve PTT'den büyük müjde!

PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha basit bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak. Söz hususu kredi kapsamından bankalara borcu olan emeklilerin yararlanması öngörülüyor.