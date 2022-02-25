Gözler oradaydı! Az önce belli oldu! 1.000-5.000-10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! 2 banka açıklama yaptı!
Bankaların faizsiz nakit ihtiyaç kredilerine yoğun ilgi devam ediyor. Vatandaşların artan nakit ihtiyaçları için kısa süreli çözümler sunmayı hedefleyen ING Bank ve Aktif Bank, faizsiz kredi desteği sunacak. 5.000 TL'ye kadar kullanılabilen faizsiz kredi seçeneklerinin yanı sıra düşük faiz oranları ile daha yüksek meblağlarda kredi talebinde bulunacak kişilere finansman desteği de sağlanması hedefleniyor. Vatandaşların 2022 yılında da nakit ihtiyacına iki bankadan gelen faizsiz kredi seçenekleri çare olacak. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi hakkında tüm detaylar...
25.02.2022 09:09 - Son Güncelleme: 25.02.2022 09:09
ING Bank başta olmak üzere birçok banka tarafından benzer krediler sunulsa da ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarının artış gösterdiği de görülüyor.
ING Mobil üzerinden ilk defa banka müşterisi olanların yararlanabildiği kredini yanı sıra mevcut müşterilerin ise Turuncu Ekstra programı kapsamında bu krediden yararlanması sağlanacak.
Acil nakit ihtiyaçları için ING müşterisi olarak faizsiz kredi kullanmak isteyenler için 5.000 TL kredi 3 – 6 ay vade seçenekleriyle sunulmaktadır.